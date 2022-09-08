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У Зеленского отреагировали на предложение Берлускони и Меркель стать посредниками в переговорах с РФ

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У Зеленского отреагировали на предложение Берлускони и Меркель стать посредниками в переговорах с РФ

В Офисе президента отвергли предложение, что Берлускони и Меркель могут стать посредниками в переговорах между Украиной и РФ.

У Зеленского подчеркнули, что Украина не доверяет этим политикам.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать, как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен обладать доверием, авторитетом, актуальностью. Ни Берлускони, ни Меркель этого точно не имеют. Чтобы что?" – написал Подоляк.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони хочет присоединиться к урегулированию войны в Украине, начатой РФ во главе с диктатором Кремля Владимиром Путиным. Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником в переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным относительно войны в Украине.

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