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У Зеленского ответили, чем обернется нарушение Россией договоренностей о перемирии на море

У Зеленского ответили, чем обернется нарушение Россией договоренностей о перемирии на море

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Техническое нарушение тишины должны фиксировать мониторы.

В случае нарушения договоренностей о перемирии на море со стороны России должна быть реакция Соединенных Штатов Америки. Белый дом должен принять ответные меры.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона.

"США говорят о том, что нужна страна или страны, которые будут мониторить эту ситуацию, фиксировать. Они говорят о том, что это могут быть другие страны. В частности, звучала Саудовская Аравия, где вчера проходили переговоры. США выходили с этим предложением к Саудовской Аравии", — сказал он.

По его словам, техническое нарушение режима тишины должны фиксировать мониторы и передавать информацию США. После этого Вашингтон должен реагировать соответственно.

"Далее США, получив от монитора такую информацию, должны предпринимать соответствующие действия. Мы ведь говорим о том, что США являются фасилитатором выполнения таких договоренностей. Если договоренности нарушаются, США должны реагировать", — пояснил заместитель руководителя ОП.

Напомним, аналитики ISW обнаружили существенные противоречия в заявлениях России, Украины и США после переговоров в Эр-Рияде. В частности, подробности остаются неясными. Кроме того, добавляют в ISW, достаточно сложно оценить их специфику при отсутствии подписанных Россией и Украиной официально опубликованных совместных текстов соглашений.

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