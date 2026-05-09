У Зеленского ответили на "приглашение" на встречу с Путиным в Москве

Зеленский и Путин и Путин / © ТСН

В Офисе президента Украины прокомментировали возможность встречи Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

В комментарии журналистам в эфире национального телемарафона советник главы Офиса президента Сергей Лещенко отреагировал на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, который предложил столицу государства-агрессора как место встречи лидеров.

«Москва — это столица государства-агрессора. Такой формат переговоров невозможен», — заявил он.

Напомним помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в субботу, 9 мая, нагло заявил, что Путин якобы «готов принять» Зеленского в Москве.

«Пусть приезжает», — сказал он в комментарии российским пропагандистам.

Встреча Путина и Зеленского — что известно

В Кремле неоднократно «назначали» украинскому президенту встречу с Путиным в Москве. Еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский отверг такую идею и вместо этого пригласил российского диктатора в Киев.

Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия.

«Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности», — цинично сказал он.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о готовности провести переговоры между Зеленским и диктатором Путиным на территории Турции. Возможный формат встречи предусматривает также участие лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Зеленский в свою очередь заверил, что готов возобновить переговорный процесс по окончанию войны и рассматривает для встречи любые безопасные страны, кроме Российской Федерации и Беларуси.

