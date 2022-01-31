У Зеленского ответили на возможность переговоров с Путиным в Китае

У Зеленского ответили на возможность переговоров с Путиным в Китае

Спикер президента Украины отмечает, что Украина одобряет готовность России к двусторонним переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Кремля о том, что главы Украины и России, вероятно, могут встретиться во время открытия Олимпиады в Пекине, которая стартует уже 4 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

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Так, в выходные в российском Кремле не исключили, что во время открытия зимней Олимпиады в Китае могла бы пройти встреча Путина и Зеленского. В то же время, по словам Никифорова, у Зеленского "нет планов визита на открытие".

"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", — отметил Никифоров.

По его словам, переговоры с руководством Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции необходимы для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

Кроме того, у Зеленского отмечают, что одобряют готовность России к двусторонним переговорам.

"В то же время, мы приветствуем, что в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", — добавил Никифоров.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за взыскания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам поедет в Киев для встречи с украинским руководством.