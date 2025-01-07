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У Зеленского ответили, подумывают ли об изменении конституционного строя в Украине

У Зеленского ответили, подумывают ли об изменении конституционного строя в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая/Фото: Facebook-страница Ирины Мудрой

Ирина Мудрая сказала, что после окончания военного положения нужно будет вносить очень много изменений в Конституцию.

Сейчас не ведутся разговоры об изменении конституционного строя в Украине с парламентско-президентского на президентско-парламентское государство.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая сказала в интервью "РБК-Украина".

Мудрая ответила на вопрос, изменят ли после войны конституционный строй в Украине с парламентско-президентского на президентско-парламентское государство.

"Нам после окончания военного положения нужно будет вносить очень много изменений в Конституцию. Это однозначно открытый вопрос о внесении изменений в Конституцию. Собственно, разговоры об изменении конституционного строя пока не ведутся", – сказала заместитель главы ОП.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране пройдут сразу после окончания войны.

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