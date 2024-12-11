У Зеленского ответили, пойдет ли Трамп на условия Путина по окончанию войны в Украине

Будущий президент США Дональд Трамп имеет видение окончания войны в Украине. В то же время он хочет быстрых решений, которые можно было бы назвать "проамериканскими".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

"Безусловно, с точки зрения, скажем так, информационности сегодняшних времен господину Трампу хотелось бы, чтобы были приняты немедленные решения, которые будут "протрамповские" или там "проамериканские"... Но есть один нюанс", — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также отметил, что Трампу не удастся завершить войну в Украине в рамках сценария кремлевского главы Владимира Путина, а затем говорить, что именно он – президент США – положил этому конец.

"Итак, играть по сценарию Путина, мне кажется, странно будет. Если администрация Трампа захочет сыграть вторым номером и подыграть Путину... А зачем это им?", — рассуждает Подоляк.

По его словам, в России понимают, что уже не удастся победить Украину в войне, поэтому для Кремля важно "обнулить репутацию Штатов" и закончить войну на своих условиях, чтобы продемонстрировать миру, кто является "глобальным лидером".

Напомним, советник главы ОП также заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. В то же время никаких компромиссов за счет украинского государства быть не может.

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