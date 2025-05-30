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У Зеленского ответили, соглашаются ли на новую встречу с РФ в Стамбуле
Москва отмечает, что представит "меморандум" с изложением условий долгосрочного мирного урегулирования.
Украина готова снова провести переговоры с делегацией РФ в Стамбуле на следующей неделе, но нужна конструктивная дискуссия.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает France24.
"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это значит, что важно получить российский проект ("меморандум" РФ – Ред.), – заявил Ермак.
Заметим, что россияне предлагали провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Москва подчеркивает, что якобы представит меморандум с изложением условий долгосрочного мирного урегулирования. В свою очередь Украина заявляла, что встреча не даст результатов, если Киев заранее не увидит копию документа.
Второй раунд переговоров
Москва предложила снова встретиться в Стамбуле 2 июня. Предварительно, состав российской делегации на втором раунде прямых переговоров будет тем же , что и 16 мая.
Глава МИД Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призывает не следует относиться легкомысленно к заявлению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании провести второй раунд переговоров в Стамбуле. По его словам, это заявление "еще больше усилило наши надежды на мир".
Также Турция предупредила Россию о последствиях срыва переговоров . Глава МИД Хакан Фидан отмечает, что Москва рискует международной изоляцией, если не проявит гибкости в вопросе перемирия.