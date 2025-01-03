У Зеленского озвучили, при каких условиях у НАТО есть шансы победить Россию

Михаил Подоляк считает, что если через пять лет РФ сохранит темпы милитаризации и авторитарности, у Альянса нет никакого шанса в войне с ней.

НАТО психологически не готово к войне с Россией и единственная возможность победить страну-агрессора – сделать это за счет Украины. Нужно, чтобы РФ проиграла Украине.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал интервью телеканалу FREEДОМ.

Чиновник отметил, что, несмотря на наличие оружия у стран НАТО, Альянс не готов к его применению в случае нападения России. У блока против Москвы нет шансов.

"Бесконечное появление планов о том, что НАТО будет готово там в течение 3-5 лет начать войну, боевые действия с РФ. Или, вернее, Россия будет готова атаковать страны НАТО. Что меня здесь поражает больше всего — это действительно тотальная психологическая неготовность стран НАТО к войне как таковой. То есть у них достаточно много оружия, она гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если там через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет ни одного шанса", – высказался Подоляк.

Он добавил, что не понимает, почему члены Альянса до сих пор этого не осознают. Советник главы ОП убежден, что страны блока не будут воевать с РФ.

"Они не будут воевать. Они не готовы психологически никак и никогда к войне с РФ. Россия это тоже уже понимает. Поэтому Россия постепенно в этой войне повышает ставки, постепенно отменяет все табу, правила, в том числе и правила ведения войн, и соответственно готовит плацдарм", — заметил чиновник.

Он также назвал условие, при котором у НАТО есть шансы победить Россию.

"Если (РФ – ред.) она сейчас не проиграет Украине, – это собственно единственная возможность победить Россию – победить ее за счет Украины. То есть Украина это может сделать. Но тогда странам НАТО нужно готовиться к очень тяжелым последствиям", – подчеркнул Подоляк.

К слову, эксперты опасаются, что Россия может воспользоваться потенциальной паузой в боевых действиях в Украине для нападения на Эстонию, чтобы заставить НАТО начать глобальную войну в ответ.

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