У Зеленского поблагодарили Трампа "за твердую позицию и четкий сигнал - мир через силу"

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность Дональду Трампу за его решительное заявление относительно войны в Украине. По словам Ермака, Трамп четко дал сигнал — «мир возможен только через силу».

Об этом он написал в своем Telegram.

В заметке, обнародованной в соцсетях, Андрей Ермак прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа, который, по его словам, «сократил срок», данный Путину для прекращения войны, поскольку считает ответ очевидным.

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«Спасибо Президенту США Дональду Трампу за твердую позицию и четкий сигнал — мир через силу. Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Путину для завершения войны, потому что считает ответ очевидным. Путин понимает только силу — и это четко и громко донесено. Это принцип, который полностью разделяет Президент Украины Владимир Зеленский», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и хочет сократить ранее озвученный 50-дневный срок, который дал ему для завершения войны в Украине. Трамп сказал, что несколько раз пытался договориться с Путиным, но тот продолжает атаковать города, убивать мирных людей, и это его очень разочаровывает. Поэтому Трамп хочет сократить 50-дневный срок, который он дал Путину, потому что уже знает, чем все закончится.