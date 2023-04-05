У Зеленского подтвердили, что он уже прибыл в Польшу с визитом

Это первый анонсированный отъезд президента из страны с начала войны.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля, уже приехал в Польшу с официальным визитом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет РБК.Украина.

"Да, президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", — подтвердил спикер главы государства его приезд в соседнюю страну.

Кстати, о прибытии украинского лидера в Польшу уже писали польские СМИ. "Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Польше. Сегодня украинский лидер будет разговаривать с глазу на глаз с президентом Анджеем Дудой", — сообщил корреспондент радиостанции RMF FM.

У польского лидера Анджея Дуды подтвердили приезд Зеленского.

"Президент Владимир Зеленский уже пересек границу с Польшей. В 11 часов украинский лидер должен прибыть в президентский дворец, где состоится официальное приветствие", — сообщил руководитель Офиса международной политики президента страны Марцин Пшидач.

Напомним, Зеленский посещает Польшу официальным визитом впервые после полномасштабной российской агрессии, а также первый заранее объявленный отъезд президента из страны.

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