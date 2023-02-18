У Зеленского подтвердили, что Орбана пригласили в Украину

Зеленский общался телеоном с Орбаном после вторжения в РФ.

Венгерского премьер-министра Виктора Орбана, горячего сторонника главы Кремля, пригласили в Украину. В Киеве надеются, что политик совершит визит.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Владимир Зеленский неоднократно приглашал Виктора Орбана в Киев.

"Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, в частности волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", — сказал Жовква.

Представитель ОП отмечает, что Киев хорошо знает о позиции Будапешта относительно того, что Венгрия не будет оказывать военную помощь Украине.

"Лучше всего в дипломатии – это всегда диалог, разговор. Президент Украины имел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Диалог есть. Но, конечно, во время полноценного визита есть гораздо больше возможностей и шансов провести его предметно и продуктивно", — подчеркнул Жовква.

Напомним, Игорь Жовква рассказал, что на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля президент Владимир Зеленский встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. В частности, политики говорили о евроинтеграционном пути Украины.

К слову, Зеленский на саммит ЕС сделал общую фотографию с лидерами стран-членов Европейского союза. В Сети появилось видео, на котором европейские лидеры громко аплодировали украинскому президенту. Все кроме премьер-министра Венгрии. Орбан стоял, опустив руки.

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