У Зеленского подтвердили новую встречу с РФ: что известно

Управление президента. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Трехсторонние мирные переговоры Украины, Соединенных Штатов Америки и агрессора России действительно состоятся в Женеве 17-18 февраля.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Представитель ОП подтвердил информацию Кремля о датах и месте новой встречи. По его словам, по состоянию на сегодняшний день украинская делегация готовится. Больше деталей он не сообщил.

Заявление Кремля

Несколько часов назад представитель диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что уже есть договоренность о новой встрече представителей Киева, Москвы и Вашингтона. По его словам, она должна состояться 17-18 февраля в Женеве.

Кроме того, Кремль неожиданно сменил главу делегации. Так, во главе российских переговорщиков будет помощник диктатора Владимир Мединский. Кстати, последние два раунда переговоров в ОЭА 23-24 января и 4-5 февраля делегацию возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что украино-российские переговоры состоятся 17-18 февраля, но в США. Глава государства подчеркнул, что это было предложение США и он его принял.