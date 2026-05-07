Политика
2352
1 мин

У Зеленского «пошла карта»: дипломат объяснил, почему Трамп внезапно засыпал Украину комплиментами

Роман Бессмертный объяснил, почему Дональд Трамп стал хвалить Зеленского и украинских воинов.

Дмитрий Гулийчук
Почему Трамп сменил риторику в отношении Украины

Почему Трамп сменил риторику в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении Украины, потому что сейчас позиции у Владимира Зеленского стали сильнее.

Такое мнение высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA.

«Это конъюнктура момента. Если говорить на языке самого Трампа, то сейчас у Зеленского „пошла карта“. И это видно по реакции Европы. Там ясно понимают — у Путина выбор ограничен, фактически это война без альтернативы», — сказал дипломат.

Бессмертный заметил, что Трамп сам оказался в сложной ситуации. Он оказался между несколькими кризисами одновременно и не имеет четкого плана выхода.

«Отсюда и эти колебания — от комплиментов до противоречивых решений. И в результате создается впечатление, что и Путин, и Трамп пытаются использовать друг друга, чтобы выиграть время и стабилизировать собственную ситуацию», — считает Роман Бессмертный.

Напомним, что Трамп неожиданно выразил комплименты в адрес Зеленского и Украины: "Зеленский хитрый, но мне нравится», «украинцы — лучшие воины в Европе».

Кроме того, Госдеп согласовал продажу высокоточных авиабомб на внушительную сумму.

