У Зеленского появилась новая надежда: как Трамп изменил позицию по отношению к Украине и Путину

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

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После ссоры в Белом доме в феврале между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и его командой глава Белого дома ускорил дипломатические контакты с президентом России Владимиром Путиным. Но после подписания с Вашингтоном соглашения о полезных ископаемых теперь у Киева появилась новая надежда.

Об этом говорится в статье The New York Times.

После неудачной встречи в Овальном кабинете Трамп с командой ускорил дипломатические контакты с Путиным, разработав мирный план завершения войны, предусматривавший значительные уступки Москве. Поклонники Украины были в панике. Однако у Киева появилась новая надежда.

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На следующий день после подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, которое дает Штатам долю в будущих доходах от украинских минералов, аналитики заявили, что перспективы Киева выглядят лучше всего за последние месяцы.

«Это очень хорошие сигналы, что что-то может измениться. Похоже, что подход администрации Трампа изменился», — сказала президент и исполнительный директор Центра европейского политического анализа Алина Полякова.

Она назвала минеральное соглашение «выигрышем для обеих сторон», которое Украина «очень мудро» согласовала.

Кроме того, Трамп и Зеленский, похоже, провели дружескую встречу в Ватикане 26 апреля, тогда как президент США все больше раздражен требованиями российского диктатора в параллельных мирных переговорах.

Какой будет политика Трампа после изменения отношения к Путину и Зеленскому?

Однако аналитики предостерегают от поспешных выводов о намерениях Трампа по отношению к Украине. Его непредсказуемость и постоянное перебрасывание вины с одной стороны на другую сбивают с толку даже опытных наблюдателей.

Ситуацию еще больше усложняют споры среди советников президента США. Его специальный посланник Стив Уиткофф, встречавшийся с Путиным четыре раза, часто говорит в тональности, близкой к кремлевской.

Отмечается, что этот хаос подчеркивает недальновидность заявления Трампа в ходе президентской кампании. Тогда он утверждал, что сможет закончить войну через 24 часа. Однако на этой неделе прошло 100 дней с начала президентства Трампа, и не удалось достичь даже временного перемирия. Это, как отмечают источники, очень раздражает президента США.

«Президент обычно хочет быстрых результатов, а этот процесс был очень фрустрирующим», — отметила Полякова.

Сейчас раздражение Трампа, похоже, изменило объект — с Зеленского на Путина.

Хотя Путин и приветствовал дипломатические инициативы Трампа и идею улучшения отношений между США и Россией, он все же затягивает решение о прекращении войны. Многие аналитики считают, что Путин убежден в своем превосходстве в войне и у него нет стимулов прекращать боевые действия без еще больших уступок, чем уже предложил Трамп.

Возможно, российский диктатор дальше полагается на давнюю и во многих аспектах текущую симпатию американского лидера. Но Путин, похоже, тестирует пределы этой стратегии. В последнее время Трамп стал открыто критиковать президента России.

«Владимир, остановись! Давайте уже заключим мирное соглашение!» — написал Трамп в соцсетях после разрушительного ракетного удара по Киеву.

Теперь перед президентом США стоят важные решения, которые могут определить судьбу Украины. Его стремление к быстрому миру противоречит одновременно глубокому недоверию к Зеленскому и восхищению Путиным.

Первое большое решение — будет ли Трамп бросать вызов Путину. Глава Кремля требует признания российского контроля над пятью оккупированными регионами Украины и прекращения военной поддержки со стороны Запада. Хотя президент США уже демонстрировал готовность к большим уступкам, в том числе к признанию Крыма российским, он, похоже, считает эти требования чрезмерными.

После очередной российской атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру Трамп написал: «Может быть, он и не хочет остановить войну. Может быть, он просто играет со мной. Может, надо поступать иначе».

Президент США даже пригрозил усилить экономическое давление на Россию, введя «вторичные» санкции против стран, торгующих с Москвой. Среди потенциальных целей — Китай и Индия, которые в последнее время существенно увеличили импорт российской нефти.

«Уровень раздражения, нетерпения и даже разочарования Трампа по отношению к Путину очень возрос», — отметил экс-посол США в Украине (2006-2009 годы) Уильям Б. Тейлор-младший.

По его мнению, Трамп теперь менее «ослеплен» Путиным, чем при первой каденции, и готов действовать более решительно.

«Путин сейчас ослаблен. Он уже младший партнер для Китая. Его экономика в упадке», — заметил Тейлор.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий союзник Трампа в Конгрессе, заявил, что вскоре у него будет большинство, которое преодолеет вето для принятия нового пакета санкций против России и пошлин на энергоресурсы.

Новая надежда Зеленского

И пока Путин теряет позиции, Зеленский, похоже, сумел выйти из немилости.

Один из экспертов из Украины сказал, что лидеры Европы — в частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон — фактически исполняли роль «семейных консультантов» в отношениях между Трампом и Зеленским.

Прогресс был заметен во время приватной встречи, которую президенты США и Украины провели на полях похорон Папы Франциска в Ватикане. Хотя детали беседы не обнародованы, обе стороны описали ее как положительную, а украинцы получили моральную поддержку, когда Трамп вскоре осудил очередные атаки России.

Аналитики отмечают, что Зеленский сумел выторговать более выгодные условия минерального соглашения, чем представленные в феврале и ранее воспринимавшиеся как шантаж. Его правительство надеется, что, апеллируя к прагматизму Трампа, соглашение заинтересует его в сохранении Украины как государства.

«В рамках „правил игры“ команды Трампа Украина показала, что стоит переговоров», — отметила руководитель аналитического центра KSE Institute Наталья Шаповал.

Но, несмотря на осторожный оптимизм, многие сторонники Украины сдерживают ожидания. Трамп годами искал понимания с Путиным, оправдывал его агрессию и отвергал обвинения в преступлениях. Если президент США снова откажется противостоять российскому диктатору, перед ним предстанет еще одно большое решение. Вице-президент Джей Ди Вэнс недавно предупредил, что США могут «отойти в сторону», если переговоры не сдвинутся с места. Сам Трамп в середине апреля заявил, что может сказать: «Мы просто пропустим этот раунд».

Что это значит — неизвестно. На худой конец, это будет полный отказ от поддержки Украины и «зеленый свет» Путину на новое наступление.

Но такой шаг Трамп рискует расценить как поражение США в Украине — с возможной катастрофой, которая превзойдет хаос вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, который сам глава Белого дома называл «национальным унижением».

Напомним, британское издание The Times отметило, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых может стать толчком для возобновления военной помощи Киеву.

Предположения издания фактически подтвердились, когда 1 мая стало известно, что Госдепартамент США передал Конгрессу уведомление о лицензии на экспорт оружия для Украины. Сумма контакта составляет 50 млн. дол. или больше.

В то же время в ночь на 2 мая по киевскому времени пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс заявила, что США больше не будут участвовать в переговорах между Украиной и Россией о завершении войны. По словам Брюс, дальнейший диалог должен быть между сторонами конфликта без участия Вашингтона.