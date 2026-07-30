У Зеленского появились «козыри»: что произошло на встрече с Трампом — The Times

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме сосредоточились на двух ключевых вопросах – усилении украинской противовоздушной обороны и активизации дипломатических усилий для завершения войны.

Об этом пишет The Times.

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Переговоры продолжались около часа. После них оба президента положительно оценили разговор и вместе позировали для фотографов. Трамп в своей соцсети Truth Social назвал встречу "большой честью" и заявил, что она прошла "очень хорошо".

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Зеленский также назвал переговоры успешными. В интервью Fox News он отметил, что они с Трампом стремятся остановить войну, однако российский лидер Владимир Путин, по его словам, не демонстрирует такого намерения.

«Путин посылает совершенно противоположные сигналы. Он хочет масштабной мобилизации 500 тысяч новобранцев уже в начале осени. Они теряют по 30 тысяч военных в месяц. Так что сейчас инициатива не в руках Путина», — заявил президент Украины.

Patriot и совместное производство

Одной из главных тем встречи стали лицензии на производство перехватчиков и компонентов для систем Patriot.

Зеленский сообщил, что стороны обсудили несколько решений, которые могут ужесточить защиту Украины от российских ракетных атак.

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"Мы говорили о лицензиях на производство истребителей-перехватчиков Patriot и несколько других идей, которые могли бы помочь", - написал он в соцсети X.

Позже украинский президент встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin, производящей ракеты и другие боеприпасы для комплексов Patriot.

По словам Зеленского, стороны обсудили совместное производство, обмен технологиями и расширение возможностей украинского ПВО. Команды должны подготовить конкретные решения.

Трамп настаивал на дипломатии

Как отмечает бывший посол США в Украине Джон Гербст, Зеленский и Трамп имели разные приоритеты на переговорах.

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Для украинского президента главной темой являлись лицензионные соглашения и усиление оборонного производства. Трамп хотел обсудить возобновление мирных переговоров.

После встречи Зеленский заявил, что дипломатический процесс необходимо активизировать. Команды двух стран должны согласовать формат дальнейших контактов.

По информации The Times, в ближайшее время в Киев также могут впервые приехать специальные представители Белого дома Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Официально о таком визите Вашингтон пока не объявлял.

Почему позиция Трампа по отношению к Зеленскому изменилась

Источник The Times в Белом доме утверждает, что отношение Трампа к президенту Украины улучшилось благодаря устойчивости Украины и ее успехам в противостоянии России.

По словам собеседника издания, Трампу нравятся «победители», а Зеленский и Украина продемонстрировали способность сопротивляться Москве.

Гербст также связывает потепление в отношениях с результатами Украины в поле боя и ударами по российским военным объектам.

"Очевидно, у Зеленского есть козыри, которых, как считал Трамп в феврале прошлого года, у него не было", - отметил дипломат.

В Белом доме встречу Зеленского и Трампа назвали положительной и продуктивной.

Встреча президентов Украины и США в Белом доме оставила положительные впечатления у членов украинской делегации. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил о «большом оптимизме» по итогам переговоров в Вашингтоне и рассказал о личном подарке.

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