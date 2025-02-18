Президент Украины может дождаться мирных условий, которые действительно выгодны для его государства.

Украинская артиллерия взорвала российскую штурмовую группу в Улакли Донецкой области. Это своего рода победа на поле боя, которая дает Украине рычаг влияния на президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в статье Forbes.

В катаклизме артиллерийских и беспилотных ударов украинские войска разбили атаку российских войск в городе Улакли и его окрестностях 16 февраля или незадолго до того.

Дроны-разведчики украинской артиллерийской группировки "Тиваз" зафиксировали около 10 уничтоженных и брошенных российских машин.

Один из нескольких неудачных вражеских штурмов в юго-восточном уголке Донецкой области за последние дни мог быть сигналом провала российского наступления в этом районе. Политические последствия глубоки.

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Еще две недели назад у российской армии был импульс. Она выбили украинскую оперативно-стратегическую группу "Хортица" из Великой Новоселки, что в нескольких километрах южнее Улакли. Враг был готов преследовать отступающие украинские войска и потенциально достичь прорыва в районе, где Донетчина встречается с Запорожской областью.

Прорыв РФ на фронте маловероятен

Сейчас российский прорыв выглядит маловероятным.

"Утомленный потерями и напряженными боями за последний месяц противник не сможет быстро преследовать Хортицкую ОСГ, подразделения которой отступают из Большой Новоселки", – объяснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Оккупанты не только понесли значительные потери во время своего скромного продвижения вдоль Донецко-Запорожского угла, но и испытывают большую нехватку войск и техники, что заставило их определить приоритетность своих атак.

В отчаянных стремлениях уничтожить так называемое украинское выступление в Курской области и захватить Покровск россияне оттягивают ресурсы из южной части Донетчины.

"Противник не сможет прорваться в Запорожскую или Днепропетровскую области, поскольку у них нет необходимых войск, средств и ресурсов", — отметили в центре оборонных стратегий.

Аналитическая группа утверждает, что "план сворачивания южноукраинского фронта и наступления на Запорожье невыполним".

Россия не побеждает на поле боя, но может победить за столом переговоров

Исчерпание российского наступления на юго-востоке Украины происходит в опасное для Кремля время. Администрация президента США Дональда Трампа угрожала покинуть Украину, если ее власти не согласятся на схему вымогательства полезных ископаемых на 500 млрд дол. В то же время сообщалось, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из стран НАТО, граничащих с Россией.

В статье отмечается, что Украина и Европа в целом борются с возможностью того, что 80-летняя мощная поддержка США европейской безопасности может закончиться странным и внезапным образом. Учитывая хаос, ставший результатом отступления Америки, режим президента России Владимир Путин должен быть в сильнейшей позиции, чтобы потребовать огромных территориальных уступок в обмен на прекращение более широкой войны с Украиной.

Но на самом деле, Россия не побеждает на поле боя в Украине. Там, где ее силы преуспевают, продвижение обычно измеряется метрами и может стоить целых пехотных рот с десятками войск.

Украинские военные пытаются мобилизовать достаточно силы. Но российская армия тоже борется – и именно она должна продвинуться на сотни миль против технологически развитого врага, чтобы достичь начальных целей Москвы, включая смену власти в Киеве, только силой.

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"Российская армия объективно потерпела неудачу. И у них нет сил когда-либо оправиться от той степени, до которой они потерпели неудачу. Россия не может выиграть эту войну на поле боя", – отметил аналитик Эндрю Перпетуа.

Но РФ может одержать победу за столом переговоров, если по каким-то причинам Украина подвергнется давлению США, чтобы прекратить войну на выгодных для Москвы условиях.

Зеленский может позволить себе вежливо сказать "нет" Трампу

К счастью для Украины, президент Владимир Зеленский понимает политическую динамику и пока отказывается сдаваться. По словам основателя аналитической группы Ukrainian Frontelligence Insight Татаригами, Зеленский публично хвалил Трампа, в то же время решительно отказываясь подписать меморандум о соглашении с использованием полезных ископаемых, который Белый дом прислал ему с орфографическими ошибками, "пока он очень хорошо вел переговоры".

По оценкам Перпетуа, хорошо вооруженная собственной промышленностью, своими европейскими союзниками и администрацией бывшего президента США Джо Байден, "Украина емеет достаточно денег, чтобы профинансировать весь 2025 год и часть 2026 года".

"У них достаточно оружия и боеприпасов, чтобы прослужить большую часть 2025 года, и с помощью других стран (плюс эти деньги) они смогут воевать до 2026 без проблем", — считает аналитик.

Так что Зеленский может позволить себе вежливо сказать "нет" Трампу, пока украинские войска продолжают ежедневно ликвидировать и калечить сотни российских оккупантов. Президент Украины может дождаться мирных условий, которые действительно выгодны для его государства.

По иронии судьбы это дает Зеленскому рычаг влияния на Трампа, поскольку тот хочет, чтобы его знали как человека, который принес мир Украине.

"Единственный способ для Трампа достичь мира – это честное соглашение с гарантиями для Украины", – подчеркнул Татаригами.

К слову, накануне Зеленский заявил, что поддерживает заключение соглашения с США по инвестициям в добычу полезных ископаемых, но подчеркнул, что документ должен содержать пункты о гарантиях безопасности для Украины.