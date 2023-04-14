У Зеленского предупредили мир о последствиях неправильной финализации войны: "Терактов не избежать"

Подоляк подчеркнул, что путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил мировое сообщество об отрицательных последствиях неправильного завершения войны с Россией.

Об этом чиновник написал в Сети.

"Давайте откровенно… Неправильная финализация войны будет означать поражение западной системы безопасности в противостоянии с российской диктатурой. Путь к миру и верховенству права в Европе лежит исключительно через победу Украины", – подчеркнул Подоляк.

"Иначе войны, терактов по всему миру и операций российских спецслужб не избежать", – предостерег советник главы президентского офиса.

Напомним, ранее в этот же день Подоляк заявил, что спецтрибунал по России является важным элементом должного завершения войны, а также уроком для любой диктатуры в мире.

Заметим, в феврале глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов выразил убеждение, что в 2023 году Украина сможет освободить все оккупированные территории, в то же время не исключил, что выход ВСУ на границы 1991 года может не означать окончание войны. В этом случае придется постоянно обороняться.

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