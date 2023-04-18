У Зеленского прокомментировали циничное заявление Лаврова о "желании закончить войну"

Лавров во время визита в Бразилию уверял в "желании" прекратить войну в Украине.

Если в России хотят поскорее закончить войну в Украине, то командованию нужно просто отдать приказ о выводе войск из оккупированных территорий.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров – ред.) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и изнуряете ее сегодня, а чтобы это все остановить, не надо ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", — подчеркнул Подоляк.

Таким образом, Подоляк прокомментировал заявление Лаврова, который во время своего визита в Бразилию, уверял, что его страна якобы заинтересована в скорейшем завершении "конфликта" в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел пригласило президента Бразилии Лулу да Силву в Украину, после его слов о том, что "Соединенные Штаты Америки должны прекратить "поощрять" войну в Украине и начать говорить о "мире".

Кроме того, мы ранее информировали, что в США отреагировали на такое заявление и подчеркнули, что Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" по поводу войны в Украине.

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