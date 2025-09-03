ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

У Зеленского прокомментировали возможную встречу с Путиным в Москве: "он просто убегает"

У Зеленского с сарказмом отреагировали на предложение диктатора Путина встретиться в Москве.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Переговоры Путина и Зеленского

Переговоры Путина и Зеленского / © ТСН

Российский диктатор Владимир Путин обычно сбегает из Москвы, когда другие едут к ней и хотят с ним поговорить.

Так, с сарказмом отреагировал советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин на предложение Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Москве.

«Обычно Путин убегает из Москвы, когда другие приближаются к ней и хотят поговорить. Например, когда Пригожин совершил свой рейд, Путин просто сбежал», — написал Литвин в соцсети Х.

Напомним, во время своего визита в Китай диктатор Владимир Путин предложил провести следующую встречу с президентом Владимиром Зеленским в Москве.

«Дональд попросил меня, по возможности, провести такую встречу. Я сказал — да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву — такая встреча состоится», — сказал Путин.

В МИД Украины резко отреагировали на новую инициативу Путина по переговорам с Зеленским в Москве.

