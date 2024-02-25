У Зеленского прокомментировали возможный возврат Трампа в президентское кресло

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украине не стоит опасаться избрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Таково мнение главы ОП во время форума "Украина. Год 2024".

По его словам, за два года войны с агрессором Россией украинский народ доказал, что не нужно ничего бояться

"Не надо ничего бояться. Я думаю, что украинцы это доказали во время этой ужасной войны и доказывают. И дали возможность не бояться всему миру", — заявил он.

Прокомментировал Ермак и заявление Трампа, что в случае избрания его президентом США он через 24 часа завершит войну в Украине. Так, глава Офиса президента говорит: необходимо понимать, что есть риторика во время политической гонки, а есть конкретные действия.

"Мы никогда не вмешивались, не будем вмешиваться и никому не дадим вмешиваться во внутренние дела других стран и во внутренние дела Украины. Это наша принципиальная позиция", — сказал он.

Ермак подчеркнул, что очень важна двухпартийная поддержка в США Украины, а также поддержка среди рядовых американцев.

Трамп и война в Украине

Кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине . Он говорит, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

После этого президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа в Киев. По его словам, будет рад увидеть его в Украине при том условии, если тот сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал.

Кроме того, Зеленский заявил, что Трамп не может закончить войну в Украине через 24 часа — несмотря на многочисленные обещания. Он заявил, что экс-президент США может приехать на передовую в Украину и объяснить, каким образом он собирается заканчивать войну.

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