У Зеленского прокомментировали втягивание Китая в войну против Украины

Андрей Ермак / © Associated Press

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Китай оказывает России военную помощь, поставляя критически важные компоненты для оружия, такие как детали для дронов и артиллерийские боеприпасы, хотя избегает прямых поставок готовых боеприпасов во избежание международных санкций.

Об этом пишет издание The Economist.

После вторжения в Украину Россия столкнулась с международными санкциями и нуждается в технологиях для увеличения своего военного производства, чтобы иметь возможность продолжать войну.

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«Китай предоставлял России разные формы поддержки с 2023 года. Это, в частности, критически важные компоненты вооружения и гражданские беспилотники. Многие из них публично задокументированы в анализе обломков оружия, из-за отслеживания поставок в открытых источниках и в случаях американских санкций против китайских компаний», — отмечают журналисты.

В СМИ считают, что на практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и оборудование. Китай помогает России в производстве взрывчатки — в частности обеспечивает нитроцеллюлозу, ключевой компонент, — а также поставляет волоконно-оптические кабели для дронов, которые играют все большую роль в поле боя.

На фоне такой информации глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Китай вовлекается в войну РФ против Украины.

«Плохая тенденция — Китай все больше втягивается в войну России против Украины, все больше помогает обходить санкции, снабжает микросхемами, чипами и даже определенным вооружением. Поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, о чем неоднократно заявлял Китай, это важно. Помощь террористам — это не то, что нужно миру», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что участие китайских «добровольцев» в войне против Украины в составе российской оккупационной армии нуждается в разъяснениях официального Пекина, заявляющего о своем нейтралитете в конфликте.