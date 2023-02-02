У Зеленского прокомментировали заявление Путина о сохранении России: "Реальность больно догоняет"

Еще год назад со стороны РФ раздавались угрозы "за три дня взять Киев".

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей обеспечить сохранение страны. Это заявление прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Слова главы Кремля распространили российские средства массовой пропаганды.

Путин убежден, что озвученная им задача будет решена.

"Наша главная задача – обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития, для ее укрепления. Эта задача безусловно будет решена. Но одна из составляющих работ по достижению этой общей цели – это возрождение, сохранение исторической памяти", – заявил Путин.

Комментируя эти слова, Подоляк обратил внимание, как за год войны против Украины изменилась риторика российского президента – от "за три дня взять Киев" до "обеспечить сохранение России".

"Февраль 2022. Субъект Путин объявляет военную "спец/операцию" и угрожает миру за "три дня взять Киев"… Февраль 2023. Субъект Путин обещает большие проблемы россиянам, потому что "наша главная задача – обеспечить сохранение России". Реальность всегда больно догоняет", – написал советник главы ОП в Сети.

Напомним, накануне Путин озвучил новую "приоритетную задачу" войны против Украины. Теперь он хочет избежать обстрелов российской территории.

По мнению российского оппозиционера и публициста Андрея Пионтковского, у Путина осталось два-три месяца до того, как на фронт прибудет все западное оружие и техника, на котором сейчас учатся ВСУ. После этого политическая карьера президента РФ закончится.

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