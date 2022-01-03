У Зеленского рассказали детали телефонного разговора с Байденом

У Зеленского рассказали детали телефонного разговора с Байденом

Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Байденом.

Ключевой темой телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским коллегой Джо Байденом была ситуация на востоке и на границах.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский выразил благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.

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Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – заявил Владимир Зеленский.

Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.

Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.

Напомним: