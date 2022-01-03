У Зеленского рассказали детали телефонного разговора с Байденом

Зеленский провел третий за последнее время телефонный разговор с Байденом.
Ключевой темой телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским коллегой Джо Байденом была ситуация на востоке и на границах.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Зеленский выразил благодарность за поддержку президентом США принципа "ничего об Украине без Украины", а также за готовность американской стороны принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства.
Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий.
"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – заявил Владимир Зеленский.
Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Президент Украины проинформировал Джозефа Байдена о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации.
Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.
Напомним:
- Президент Джо Байден разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Глава американского государства призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали свои действия в случае новой агрессии России против Украины.
- Ранее российский МИД обнародовал так называемый проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
- Также президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились, что переговоры по безопасности состоятся в Женеве в январе.