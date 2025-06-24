У Зеленского рассказали детали встречи с премьером Великобритании

Кир Стармер и Владимир Зеленский / © president.gov.ua

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В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе переговоров стороны согласовали новые шаги в сфере безопасности, обороны и санкционного давления на Россию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Глава государства поблагодарил Великобританию за неизменную поддержку и подчеркнул: главная задача сегодня — остановить российский террор и заставить агрессора думать о мире, а не об эскалации войны.

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Ключевыми темами встречи стали координация дипломатических усилий в многосторонних форматах, развитие совместных оборонных инициатив и усиление санкционного давления на РФ.

Зеленский отметил, что необходимо усилить сотрудничество в рамках коалиции желающих, особенно в отношении гарантий безопасности для Украины. В центре внимания также находился вопрос стабильного финансирования оборонных проектов, включая производство дронов-перехватчиков и дронов большой дальности, а также расширение потенциала противовоздушной обороны.

«Есть хороший результат сегодняшней встречи — дополнительное решение о совместном производстве. Я думаю, что оно будет очень сильным и укрепит обе страны», — заявил президент.

Он также поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций против РФ, однако подчеркнул: нужны дополнительные ограничения, которые делают невозможным расширение российского военного производства.

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В частности, речь идет о санкциях против энергетического и банковского секторов, теневого флота и компаний, поставляющих компоненты двойного назначения, которые используются в производстве дронов и ракет.

Кроме того, Зеленский передал британской стороне список российских предприятий, привлеченных к изготовлению вооружения.

«Тридцать девять компаний оборонно-промышленного комплекса России задействованы в производстве „Орешника“. Двадцать одна компания из них не под санкциями. А это значит, что они получают детали и компоненты для „Орешника“. И им это нужно, потому что без этих деталей Орешника не будет», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина передаст Великобритании перечень российских предприятий, привлеченных к производству оружия для террора, в том числе комплекса «Орешник».

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