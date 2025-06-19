У Зеленского рассказали, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на военную помощь Украине

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Эскалация конфликта между Израилем и Ираном не повлияет на военную помощь Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк для 24 канала.

По его словам, Соединенные Штаты имеют достаточно ресурсов, чтобы поддерживать сразу несколько направлений, а европейские партнеры и дальше сосредоточены на обороне собственного континента из-за войны России против Украины.

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«У США много оружия, а европейцы заинтересованы именно в защите Украины. Не думаю, что будет критический дефицит», — пояснил Подоляк.

Украина использует другие противоракетные системы, чем Израиль — например, Patriot и SAMP/T.

Европейские страны не поставляют вооружение Израилю, а инвестируют в военную поддержку Украины. Подоляк отмечает, что без стабильной обороны Украины европейские государства сами будут вынуждены тратить больше на защиту своих границ в будущем.

«Украина получает оружие либо из-за монетизации контрактов с США, либо напрямую от европейских партнеров. И это приоритет для Европы», — отметил Подоляк.

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Отдельно Подоляк указал на миф о якобы «масштабировании» российского оборонного производства. На самом деле, по его словам, у Кремля есть серьезные проблемы с ресурсами. В ответ Украина и партнеры должны активизировать санкции против РФ, чтобы ограничить финансирование ее военных потребностей.

В ближайшее время состоится Форум оборонных индустрий, в котором Украина будет активно участвовать.

Напомним, на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Россия может оказаться в сложном положении, хотя в Кремле видят в этом возможность для собственной выгоды.

Россия не обязана официально оказывать Ирану военную поддержку в противостоянии с Израилем. Подписанное в январе 2025 года соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве между двумя странами предусматривает сотрудничество в различных сферах, включая оборону и безопасность, но не содержит положений о взаимной военной защите.

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По данным разведки, конфликт может негативно повлиять на дальнейшие поставки иранского военного оборудования в Россию.

Также известно, что российская армия значительно усилилась благодаря масштабным поставкам ударных дронов из Ирана. Кроме того, Тегеран сыграл важную роль в развитии производства таких дронов на территории России, а также снабжал баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.