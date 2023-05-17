У Зеленского рассказали, как "загнать Россию в Средневековье" уже действующими санкциями

В Офисе президента предлагают посили уже введенные санкции против России.
Санкции стран Запада, которые уже были введены и действуют против России, должны быть доработаны, чтобы повысить их эффективность.
Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отметил, чтобы санкции имели более мощный эффект, нужно сделать следующее:
- закрыть любой транзит через Россию;
- закрыть возможность через третьи страны обходить санкции;
- закрыть корсчета определенных российских банков.
"И остаточно — убить российскую атомную отрасль. Вот в принципе этого будет достаточно, чтобы Россия окончательно осталась в Средневековье. Российская экономика не удержит всего этого", — заявил Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, в настоящее время РФ находится "в д*пи".
Кроме того, мы ранее информировали, что в ЕС начались обсуждения новых санкций против РФ, однако процесс может затянуться.
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