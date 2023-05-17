У Зеленского рассказали, как "загнать Россию в Средневековье" уже действующими санкциями

В Офисе президента предлагают посили уже введенные санкции против России.

Санкции стран Запада, которые уже были введены и действуют против России, должны быть доработаны, чтобы повысить их эффективность.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, чтобы санкции имели более мощный эффект, нужно сделать следующее:

закрыть любой транзит через Россию;

закрыть возможность через третьи страны обходить санкции;

закрыть корсчета определенных российских банков.

"И остаточно — убить российскую атомную отрасль. Вот в принципе этого будет достаточно, чтобы Россия окончательно осталась в Средневековье. Российская экономика не удержит всего этого", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, в настоящее время РФ находится "в д*пи".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЕС начались обсуждения новых санкций против РФ, однако процесс может затянуться.

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