Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Зеленского рассказали, как "загнать Россию в Средневековье" уже действующими санкциями

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
535
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Зеленского рассказали, как "загнать Россию в Средневековье" уже действующими санкциями

В ОП рассказали, как усилить введенные санкции против России и "загнать ее в Средние века" / Фото: Getty Images

В Офисе президента предлагают посили уже введенные санкции против России.

Санкции стран Запада, которые уже были введены и действуют против России, должны быть доработаны, чтобы повысить их эффективность.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, чтобы санкции имели более мощный эффект, нужно сделать следующее:

  • закрыть любой транзит через Россию;
  • закрыть возможность через третьи страны обходить санкции;
  • закрыть корсчета определенных российских банков.

"И остаточно — убить российскую атомную отрасль. Вот в принципе этого будет достаточно, чтобы Россия окончательно осталась в Средневековье. Российская экономика не удержит всего этого", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что после введения западных санкций против РФ ситуация в российской экономике стала очень затруднительной. По его словам, в настоящее время РФ находится "в д*пи".

Кроме того, мы ранее информировали, что в ЕС начались обсуждения новых санкций против РФ, однако процесс может затянуться.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
535
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация