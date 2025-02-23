У Зеленского рассказали, когда подпишут договор с США о редкоземельных металлах

Советник ОП отметил, что подписание этого договора – "это вопрос ближайшего времени".

Договор между Украиной и США о совместной добыче украинских ископаемых ресурсов согласовывается и может быть подписан в ближайшее время.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает FREEДОМ.

По его словам, договор с США о полезных ископаемых должен решить для Украины две главные задачи – справедливое распределение доходности от будущих проектов и гарантии безопасности для Украины.

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"Президент Зеленский относится к подготовке такого документа в рабочем формате. То есть, его должны отработать профильные министерства, посчитать тактико-технические параметры. Министерство обороны Офис президента Украины должны оценить, доработать с точки зрения гарантий безопасности, которые также будут прописаны в этом документе. Я не вижу трагедии, что договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды и т.д.", – сказал Подоляк.

Советник ОП отметил, что подписание этого договора – "это вопрос ближайшего времени".

"Подождем официального подписания, и тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа", – подытожил он.

Ранее в СМИ сообщили, что США и Украина обсуждают улучшенное соглашение о полезных ископаемых.

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