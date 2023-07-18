У Зеленского рассказали о "хитром плане" России по зерновому соглашению

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что у РФ может быть хитрый план по реализации зерновой сделки.

Об этом он сказал в эфире Freeдом.

Михаил Подоляк отметил, что Россия может предложить Турции встречные соглашения, чтобы вывести эту страну из игры.

"Россия попытается сейчас предложить Турции какие-то встречные соглашения. Давайте мы вам будем передавать по демпинговым ценам зерно, а вы это зерно уже будете реализовывать в рамках продовольственной программы ООН... То есть Россия может пойти на такую попытку для того, чтобы Турцию вывести из игры", – объяснил советник главы Офиса президента.

Напомним, 17 июля истек срок действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и Россией. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор выходит из нее.

Президент Зеленский подчеркнул, что таким образом страна-оккупант пытается избавиться от конкурента, чтобы продавать свое некачественное зерно по завышенным ценам.

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