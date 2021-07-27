У Зеленского рассказали о кадровых изменениях в Минобороны

У Зеленского рассказали о кадровых изменениях в Минобороны

Кандидатуры преемников на должности трех уволенных заместителей министра обороны сейчас на финальной стадии согласования.

21 июля Правительство оуволило трех заместителей министра обороны: Александра Миронюка, Игоря Старубинского и Игоря Халимона. Они отвечали за обеспечение: бытовое, вооружением и информационное.

Об этом во вторник, 27 июля, во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"Цель президента понятна. Он хочет, чтобы современный солдат, который рискует собственной жизнью, имел достойные условия службы, чтобы он держал в руках современное и надежное оружие, оборудование, технику. Именно на этом направлении, направлении обеспечения, надо делать больше, в частности — обеспечения информационного. Уже давно стало клише, что война у нас ведется не только в поле, но и в информационном поле. Именно поэтому коммуникации Министерства обороны, президент считает, необходимо усилить", — отметил он.

По словам Никифорова, кандидатуры преемников на эти должности в настоящее время на финальной стадии согласования. Они проходят необходимые проверки.

"Я думаю, что до конца недели мы их назовем", — резюмировал он.

Напомним:

21 июля по меньшей мере — полдесятка заместителей министров силового направления из Минобороны и МВД, уволили на заседании Кабмина. Кому еще указали на дверь — в нашем материале.

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