Диктатор Путин / © Associated Press

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Российскому диктатору Путину, размышляющему о необходимости перевода Украины под управление ООН, следует «выпить таблеток», чтобы запустить мозговую деятельность.

Об этом в соцсети X написал советник президента Украины Дмитрий Литвин.

«Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность — если только такие таблетки все еще действуют на него», — говорится в публикации.

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Кроме того, Литвин заявил, что за последние 24 часа уже было по меньшей мере два подтвержденных удара России, которые нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее сообщалось, что Российский диктатор Путин пойдет на настоящие переговоры по завершению войны только тогда, когда станет чувствовать, что потерпит серьезное поражение.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин цинично заявил, что РФ «не была инициатором начала боевых действий» в Украине.