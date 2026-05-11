У Зеленского сделали первое заявление о подозрении Ермаку

В Офисе президента впервые прокомментировали вручение подозрения бывшему главе ОП Андрею Ермаку.

© УНИАН

В Офисе президента сделали первое заявление после вручения работниками НАБУ и САП подозрения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку.

Об этом сказал советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин во время беседы с журналистами.

Литвина спросили: «Как президент относится к тому, что бывший глава ОП Андрей Ермак получил сегодня подозрение?».

«Этот контекст уже давно существует в СМИ и широко освещается, поэтому чему здесь удивляться. Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки», — ответил советник Зеленского.

Подозрение Андрею Ермаку — что известно

Напомним, сегодня вечером, 11 мая, в СМИ появилась информация, что НАБУ и САП посетили обыски экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Продолжаются следственные действия.

Позже в САП подтвердили, что вручили экс-главе ОП подозрение по делу о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

Сам Ермак заявил, что ничего не знает о строительстве в кооперативе «Династия» и будет комментировать обыски, когда закончатся следственные действия.

Ранее УП публиковала расшифровку части записей якобы разговоров, которые детективы НАБУ сделали в рамках дела «Мидас».

