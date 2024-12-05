У Зеленского сделали заявление о мобилизации 18-летних

Понижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине не планируется.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицает подготовку к мобилизации граждан в возрасте с 18 лет.

Об этом чиновник написал в соцсети X.

В комментариях к одному из сообщений 5 декабря Литвин заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

"Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних", – коротко прокомментировал советник президента.

Сообщение Дмитрия Литвина/Скриншот

Напомним, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

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