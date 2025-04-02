У Зеленского сделали заявление о реакции США на нарушение россиянами "энергетического перемирия"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк / © Getty Images

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Украина ожидает реакции США на российские атаки по объектам энергетической инфраструктуры, которые враг осуществляет во время перемирия. Эта реакция может быть комплексной.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в комментарии YouTube-каналу «РБК-Украина».

Подоляк считает, что в контексте контактов с США Москва использует технологию «давай еще пообещаем». В частности, это касалось обещания россиян прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

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«В то же время они наносят удары, а параллельно говорят «мы не бьем», обвиняя Украину», — добавил советник главы ОП.

Он выразил надежду, что американцы отреагируют на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Безусловно, США должны на это реагировать. И я думаю, что это будет комплексная реакция вообще. Потому что россияне не готовы придерживаться столь достаточно простого первого шага — не бить по конкретным энергетическим объектам», — заявил Подоляк.

По его словам, американцы были удивлены политическими требованиями России по разблокировке возможности проводить инспекцию торговых судов для перемирия в Черном море.

«Россиян загнали в Новороссийскую базу, они боятся выходить оттуда, и теперь они предлагают «а давайте вы нам гарантируете, что мы будем выходить», и они будут проверять украинские зерновозы. С чего это? То есть, эта неадекватность, очевидно, уже шокирует наших американских коллег», — рассказал советник руководителя ОП.

По его мнению, теперь США следует перейти от «политики пряника» к «политике кнута».

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пренебрегает договоренностями и продолжает нарушать «энергетическое перемирие». Так, 1 апреля враг повредил энергообъект в Херсоне.