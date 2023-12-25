У Зеленского сделали заявление о возможных переговорах с Орбаном

Когда Владимир Зеленский может провести переговоры с Виктором Орбаном.

Замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что предстоящие возможные переговоры президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут касаться широкого спектра двусторонних отношений.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", — сказал он.

Игорь Жовква также добавил, что политики могут обсудить экономику, в частности транзит между соседними государствами.

"Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", — подчеркнул Жовква.

Напомним, Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал, обсуждал ли с Орбаном войну и прекращение огня.

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