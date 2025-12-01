ТСН в социальных сетях

У Зеленского впервые прокомментировали отставку Ермака

Подоляк считает, что любое подозрение в коррупции бьет по доверию, поэтому вызывающее недоверие должностное лицо должно уйти.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк / © Associated Press

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку с должности Андрея Ермака. По его словам, это типичная демократическая практика.

Об этом он написал в Телеграм.

«Об отставке господина Ермака. Это обычная демократическая практика. Украину часто упрекают, что мы превращаемся в „мини-Россию“, ограничивая социальные и политические права. В самом деле, война накладывает определенные ограничения. Но наличие у нас живой демократии проявляется именно в таких событиях: в отставке министров, перезагрузке правительства, теперь в отставке главы Офиса президента. На фоне великой войны, когда общество многое теряет от террористических практик россиян и многое отдает из-за волонтерства на армию и восстановление, любое подозрение в коррупции бьет по доверию значительно сильнее, чем в мирное время. Даже если юридические процедуры еще продолжаются, сам факт проблемных вопросов формирует фон, на который власти не могут не реагировать», — отметил он.

По его убеждению, речь идет о классическом демократическом механизме.

«Если должностное лицо вызывает у общества сомнения и это мешает президенту реализовывать стратегию, должностное лицо берет на себя политическую ответственность и уходит в отставку. Так снижается напряжение между народом и государством», — добавил он.

Раньше мы подробно писали об отставке Ермака. Кто может занять его место и как это повлияет на мирные переговоры — читайте в новости.

