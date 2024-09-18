У Зеленского высказались о склонении Украины к переговорам и "заморозке" войны

Михаил Подоляк исключает, что кто-то в европейских или американских элитах попытается "заставить Украину после 2,5 лет войны стать на колени".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Запад не склоняет Украину к переговорам с Россией. Он также исключил "заморозку" войны.

Об этом Подоляк сказал в комментарии на YouTube-канале "РБК-Украина".

По словам советника главы ОП, Запад не склоняет Украину к переговорам с РФ, но периодически такие "волны" в иностранных медиа будут появляться.

"Я, честно говоря, понимаю, что периодически такие волны (в западных СМИ – ред.) будут. Потому что эти же люди – они же шахматисты. Я так называю с иронией. Потому что они все сидят за большой шахматной доской, находятся в 10 тысячах километров от войны, не осознают, что это такое, что такое Россия", – высказался Подоляк.

Он заверил, что никакого давления на Украину нет.

Советник главы ОП также сказал, что за 2,5 года полномасштабной войны Россия не смогла продемонстрировать то, чего все остальные так боялись. Прогнозы по быстрой оккупации Украины не воплотились в жизнь, и врагу уж точно не удастся это реализовать.

Кроме того, по словам Подоляка, Запад понимает, что Украина эффективно воюет даже при ограниченных ресурсах, поэтому давление на Киев было бы странным.

"Любая "заморозка" будет означать, что Россия будет ускорять эскалацию. То есть она будет делать апгрейд армии, искать ресурсы и возможности, будет активно инвестировать в пропаганду, будет влиять на общества европейских и североамериканских стран, чтобы они не занимали проукраинскую позицию. И у нас с вами будет следующий этап войны. Более масштабный, гораздо более агрессивный", – рассказал советник главы президентского офиса.

Он подчеркнул, что заставить Украину после 2,5 года войны "встать на колени – это странно было бы".

"Я не думаю, что сегодня найдется кто-нибудь в европейских или американских элитах, кто будет об этом говорить откровенно и прямо", — добавил Подоляк.

Кстати, по информации издания Bloomberg, западные партнеры Украины рассматривают окончание войны путем переговоров в 2025 году. Но решение о переговорах должно приниматься только в Украине.

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