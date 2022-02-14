У Зеленского заявили, что признание Россией "ЛНР" и "ДНР" означает ее отказ от Минских соглашений

У Зеленского заявили, что признание Россией "ЛНР" и "ДНР" означает ее отказ от Минских соглашений

Принудительная паспортизация на оккупированных территориях, укрепление рублевой зоны, фактическое подключение оккупационных структур к административной системе РФ – это противоречит Минским соглашениям, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что принятие постановлений в Госдуме России о любом формате признания оккупационных структур в Донбассе может означать лишь явный отказ РФ от Минских документов.

Об этом Подоляк сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 14 февраля.

"Принудительная паспортизация на оккупированных территориях, и укрепление рублевой зоны, и фактическое подключение оккупационных структур к административной системе России. Все это не просто не предусмотрено "Минском", а противоречит ему", – отметил советник главы Офиса президента.

Он напомнил, что "все участники разносторонних переговорных усилий по прекращению войны на Донбассе признают Минские документы как базовый путь для достижения мира. Неоднократно соответствующие заявления звучали и от России как официальная позиция этого государства".

"Показателен сам факт того, что в российском парламенте появились два проекта некоторых решений по вопросу о так называемых "ДНР" и "ЛНР". Один проект решения способен мгновенно разрушить Минский процесс, другой проект решения можно оценить как подготовку почвы для разрушения", – сказал Подоляк.

"Возможно, это свидетельствует о разбалансировании внутренних политических процессов в России. Возможно, причина еще в чем-то. Но фактическое отношение российской стороны к Минским документам, которое проявляется в таких проектах, позволяет делать соответствующие выводы", – добавил советник главы ОП.

Напомним, Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты 15 февраля два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

В Госдуме будет рассмотрена возможность признания "ДНР" и "ЛНР" частью России | Новости мира

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