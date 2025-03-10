У Зеленского заявили, что Украина не согласна на перемирие с РФ на суше: какая причина

В Офисе Президента объяснили, почему Украина не согласится на перемирие на суше.

Украина готова к прекращению огня в небе и море, но не согласится на перемирие на земле.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Сергей Лещенко.

"Трамп говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Также предлагаем энергетику не атаковать. Хотите перемирие? Мы готовы. Но не перемирие на суше, где Путин возьмет паузу на несколько месяцев, чтобы подлечить своих раненых, где-нибудь набрать среди обездоленных народов РФ еще несколько десятков тысяч рабов, которые пойдут штурмовать посадки. Набрать еще из Северной Кореи или в другой стране-сателлите еще пехоту, чтобы возобновить эту войну", – считает Лещенко.

По его словам, 70% поражений ВСУ происходит с помощью дронов. Поэтому помощь США критическая, но не настолько, чтобы остановить боевые действия на тех условиях, которые навязывают Украине, говорит Лещенко.

"Мы готовы на перемирие, но это должны быть наши условия... Мы инициативу не отвергаем, но выдвигаем собственные инициативы. Очень важно, что наша власть не отказывается от предложений, но и не соглашается на невыгодные для Украины условия. На каждую западную инициативу есть наша инициатива", — подытожил советник Ерма.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Украина может пойти на частичное прекращение огня с Россией, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь

Напомним, что в 2021 году жена Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выступила в московском клубе под названием Mutabor. В 2022 году стало известно, что пара развелась.

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