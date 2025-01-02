У Зеленского сделали заявление о возможных переговорах с РФ относительно прекращения войны

По словам Михаила Подоляка, "много говорят о переговорах, но это иллюзия".
Никакой переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает BBC.
В публикации издания говорится, что украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд избранного президентом США Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.
"Много говорят о переговорах, но это иллюзия. Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", – высказался Подоляк.
К слову, в конце декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды Трампа по прекращению войны в Украине.
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