У Зеленского заявили о заговорах в элитах РФ: "Они заложники непродуманной стратегии Путина"

Подоляк также убежден, что у России не будет военных побед.

Элиты в России стали заложниками совершенно непродуманной стратегии президента Владимира Путина, так что в государстве несомненно возникнут внутренние заговоры.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил в эфире телеканала Freeдом.

"Вот в чем сейчас проблема для российской элиты – они ведь заложники абсолютно непродуманной стратегии Путина. Они это прекрасно или подсознательно, или прекрасно подсознательно понимают. Они понимают, что выхода нет", – отметил советник главы ОП.

Он добавил – все дальнейшие действия Путина лишь усугубляют положение российских элит, и они хорошо это понимают.

"Они понимают, что это замкнутый круг, из какого выхода пока нет, потому что военных побед у России не будет, несомненно. Условно говоря, какого-то "Минска-3" в России не будет, потому что это, по сути, означает консервацию войны. Взаимная ненависть такая, что постоянно будут искры сверкать и в любой момент война возобновилась бы, но с учетом измененных данных. То есть Россия сделает работу над ошибками, проведет милитаризацию экономики", – пояснил Подоляк.

Он добавил, что в таком случае Россия стала бы государством, которое готово было бы "разменять все на то, чтобы уничтожить Украину в любом случае". Поэтому нужно завершать войну уже сейчас.

"Так вот, из наиболее оптимальных сценариев – это, конечно же, внутренние заговоры (в РФ – ред.), которые, несомненно, будут. Потому что все-таки люди – там много людей молодых, много людей, которые совсем иначе смотрят на свое собственное будущее. Даже не быть уже какими-то глобальными лидерами, но хотя бы сохранить хоть что-то. Безусловно, они, наверное, такие сценарии начинают обдумывать. Вопрос – кто там станет организатором", – рассказал советник руководителя ОП.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что "Путин исчерпал свой временной лимит" и скоро окажется на скамье подсудимых в Гааге. "Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину", – отметил Данилов.

Заметим, по оценкам экс-главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, и сам Путин, и военное командование РФ понимают, что войну уже не выиграть. Потому такую перспективу обсуждали на закрытой части Радбеза РФ на прошлой неделе.

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