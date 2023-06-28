У Зеленского жестко ответили Орбану на его скандальные заявления об Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк жестко прокомментировал последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности о том, что "Украина больше не является суверенным государством", потому что якобы зависит от США и Запада. Подоляк напомнил венгерскому премьеру, что Украина уже 489 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее.

Об этом он написал в Twitter.

"@PM_ViktorOrban пора осознать, что Украина, которая 489 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, которая еще вчера яростно пугала своим беззаконием полмира, — является абсолютно субъектной и суверенной в своей политике и решениях… Вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь российских пропагандистских мифов… И насколько же нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично затаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь ", – говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал сотрудничество между Западом и Киевом "провальным". Сторонник Кремля выразил мнение, что выиграть войну против России невозможно.

Премьер Венгрии также заявил, что не считает президента-диктатора Владимира Путина военным преступником.

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