У Земли обнаружили второй "Луну": новое открытие NASA удивило всех

Луна / © unsplash.com

Реклама

Земля получила нового небесного «соседа». NASA официально подтвердило существование квазилоны — астероида 2025 PN7, двигающегося вокруг Солнца по орбите, схожей с земной. Ученые прогнозируют, что этот космический объект будет оставаться рядом с нашей планетой как минимум до 2083 года.

Об этом пишет Daily Mail.

Квазилон — это небесное тело, которое не является настоящим спутником Земли, но вращается по орбите, синхронной с нашей. Астероид 2025 PN7 имеет диаметр около 19 метров и стал «наименьшим и наименее стабильным» из шести известных квазилун, орбиты которых подобны земным.

Реклама

В отличие от обычной Луны, этот астероид нельзя увидеть невооруженным глазом только с помощью мощных телескопов.

Как его обнаружили

Квазилон 2025 PN7 зафиксировали исследователи обсерватории Pan-STARRS на Гавайях. Она вращается вокруг Солнца с 1960-х годов и двигается синхронно с Землей на расстоянии от 4,5 до 59 миллионов километров.

Хотя может казаться, что астероид вращается вокруг Земли, на самом деле он не привязан к ней гравитационно и в конце концов покинет нашу орбиту.

Первые квазилоны ученые зафиксировали еще в 1991 году. Тогда обнаружили объект 1991 года VG, который даже считали возможным инопланетным зондом.

Реклама

Сейчас известно шесть подобных тел, и все они принадлежат к классу «Арджуна» — астероидам, двигающимся в ритме вращения Земли вокруг Солнца.

Ученые предполагают, что такие объекты могут содержать информацию о формировании нашей планеты, а также помочь в изучении возможных угроз от астероидов.

Недавно введенная в эксплуатацию обсерватория имени Веры Рубин в Чили уже готовится к поиску новых квазилун. Астрономы убеждены: 2025 PN7 — только начало обширной серии открытий.

Напомним, NASA планирует отправить четырех астронавтов в десятидневное путешествие к Луне в рамках миссии Artemis II, которая станет первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты за последние 50 лет.