"Убедились, что такое длинные руки РФ": Моравецкий назвал цель нового союза Украины, Польши и Британии

"Убедились, что такое длинные руки РФ": Моравецкий назвал цель нового союза Украины, Польши и Британии

Премьер-министр Польши отметил, что безопасность в регионе является главной ценностью.

Новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией создается для борьбы за безопасность в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По его словам, создание нового трехстороннего формата политического сотрудничества очень важно и продиктовано необходимостью противодействовать дестабилизации на фоне российской угрозы.

"Главной ценностью, конечно, является безопасность в регионе. Благодаря безопасности может развиваться культура, экономика, торговля. Мы все в регионе в этом заинтересованы. Это сотрудничество является борьбой за безопасность в регионе. Мы убедились в дестабилизации на восточном фланге НАТО... Большое Британия сама убедилась в том, что такое длинные руки РФ и их спецслужбы... Наши министры работают ради этого формата", — заявил польский премьер.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев подверг критике Германию за разрешение запустить российский газопровод "Северный поток-2" и призвал ФРГ не выдавать документы на его сертификацию.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали о новом формате сотрудничества между Украиной, Польшей и Британией, о создании которого должны быть объявлены в ближайшее время.

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