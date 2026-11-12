"Убедить Зеленского": Уиткофф рассказал, о чем будет говорить с президентом Украины после встречи с Путиным

Стив Виткофф / © Associated Press

Реклама

Американский переговорщик Стив Уиткофф заявил, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и попытаться убедить его выбрать один из предложенных вариантов завершения войны. По его словам, американская сторона намерена представить украинскому лидеру результаты переговоров с Кремлем и обсудить дальнейшие шаги.

Об этом Уиткофф заявил после встречи с Путиным; его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Реклама

Американский представитель сообщил, что после переговоров в России он отправится в Ирландию, где запланирована его встреча с Зеленским. В ходе встречи он намерен проинформировать украинского президента о договоренностях и результатах, достигнутых в ходе беседы с российским руководством.

Реклама

Уиткофф прямо заявил, что постарается склонить украинскую сторону к выбору одного из вариантов урегулирования, которые обсуждают участники переговорного процесса.

«Мы встретимся с президентом Зеленским, проинформируем его о результатах, которых нам удалось достичь в ходе этой встречи, а также постараемся убедить его в том, что нужно двигаться по одному из выбранных путей для успешного завершения этого конфликта», — сказал переговорщик.

Он также выразил надежду, что после встречи с Путиным удастся объявить о подготовке следующего раунда трехсторонних переговоров.

Общее стремление положить конец войне

Отдельно американский переговорщик упомянул переговоры в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и европейских стран. По его словам, делегации выразили желание добиться прекращения войны, однако конкретный механизм достижения этой цели до сих пор не согласован.

Реклама

Уиткофф отметил, что сторонам ещё предстоит проработать последовательность шагов, необходимых для прекращения боевых действий. Он надеется, что во время встречи с Путиным удалось обсудить возможные подходы к урегулированию, которые впоследствии можно будет представить украинскому руководству.

«Все выразили такое желание, но мы еще окончательно не проработали все шаги, которые необходимо будет предпринять для успешного урегулирования конфликта», — заявил Уиткофф.

В то же время из его слов не следует, какие именно варианты завершения войны обсуждались с Путиным и что конкретно американская сторона планирует предложить Зеленскому.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 ноября встретится с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Реклама

Новости партнеров