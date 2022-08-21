Убеждал, что Украина и Беларусь не должны быть независимыми – Шольц о разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своих общениях с Путиным накануне войны в Украине.

Российский диктатор убеждал германского канцлера в том, что Украина и Белорусь не могут быть независимыми государствами.

Об этом Олаф Шольц сказал на дне открытых дверей в офисе канцлера, сообщает Welt.

Шольц рассказал, что накануне полномасштабной войны он убеждал Путина, что Украина в ближайшие 30 лет не вступит в НАТО. На это диктатор ответил, что Украина и Беларусь не должны быть отдельными от России государствами.

"Это война, которую начал Путин, Россия, и явно с намерением покорить своего соседа – я думаю, это была начальная цель. У Путина действительно была идея провести фломастером по европейскому ландшафту, а потом сказать: "Это мое, а это твое". Это так не работает", – сказал Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор Владимир Путин напал на Украину по "абсолютно абсурдным" причинам.

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