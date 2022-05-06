"Убивает мирных жителей или военных": Зеленский назвал условие прекращения переговоров с Россией

"Убивает мирных жителей или военных": Зеленский назвал условие прекращения переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией и причиной тому станет убийство пленных мирных жителей и военных.

Зеленский подразумевает людей, "которые могли бы быть освобождены".

Об этом глава государства сказал в интервью Королевскому институту международных отношений.

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"Если Россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", – заявил Зеленский.

Напомним, 29 апреля президент Украины заявлял, что переговоры с российской стороной, в том числе с президентом Владимиром Путиным, могут прекратиться, если РФ продлит свои зверства.

Позже Зеленский сообщил, что точкой на переговорах с РФ станет уничтожение защитников Мариуполя.

А 2 мая секретарь СНБО Александр Данилов, комментируя переговоры с РФ, заявил, что "с Россией мы можем подписать только ее капитуляцию".

Президент Украины встретился в Киеве с министрами иностранных дел стран Балтии

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