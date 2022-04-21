"Убивали людей для развлечения, бросали умирать в колодцах": Зеленский рассказал Португалии о зверствах оккупантов

Президент Владимир Зеленский рассказал чиновникам Португалии о том, что российские оккупанты в Украине убивали людей даже ради развлечения.

В частности, 20 апреля в Бородянке были найдены еще два захоронения мирных людей, убитых российскими оккупантами. В одной из этих могил – тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девушки. Во второй могиле – шесть человек: четверо мужчин и две женщины.

Об этом Зеленский рассказал во время своей речи в парламенте Португалии 21 апреля.

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Он добавил, что эти люди в Бородянке были убиты, когда российские войска контролировали городок. Тела были зарыты прямо посреди территории города, возле обычных домов. Президент подчеркнул, что такие захоронения находят во всех громадах сейчас, во всех городах, которые украинские войска освобождают от российских оккупантов.

"Мир уже запомнил название украинского города Буча, который находится в 20 минутах езды от Бородянки. Запомнил страшные фотографии тел убитых прямо на улицах Бучи. Неделями убитые люди лежали на дороге, на тротуарах, рядом с домами. Российские солдаты даже не пытались убрать эти трупы. И не разрешали, кстати, оставшимся в городе местным жителям их похоронить", — рассказал глава государства.

"Уверен, большинство из вас видели те фотографии. Но на них далеко не все, что пришлось пережить местным. Оккупанты убивали людей даже просто для развлечения, а также чтобы ограбить их дома. Людей бросали умирать в колодце. Пытали. Расстреливали. Убивали гранатами в подвалах, где люди скрывались от обстрелов", – рассказал Зеленский.

Он также сообщил, как российские военные убивали беженцев на дорогах. Открывали огонь по машинам, на которых было написано "Дети". Сотни таких расстрелянных и сожженных машин оставались на дорогах.

Президент отметил, что в одной только Киевской области – и это на сегодня, потому что еще не все захоронения найдены, – оккупанты убили 1126 украинцев, из них – 40 детей.

Зеленский также рассказал парламенту Португалии, что в Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях Украины, куда зашли российские войска, они устроили такой же ад, как и в Бородянке или Буче.

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"Один только пример. В селе Ягодное на Черниговщине оккупанты согнали всех жителей села в подвал школы и держали там неделями. Это небольшая сельская школа, небольшой подвал, в котором только от удушья умерли около 10 человек. Самому младшему ребенку в подвале – три месяца. Представьте себе, три месяца ребенку! А самому старшему человеку – 93 года. А всего в подвале было около четырехсот человек!" – рассказал глава государства.

Он добавил, что более трех недель российские оккупанты днями и ночами запрещали людям выйти из подвала даже в туалет. А когда люди просили выйти за одеждой для малышей, оккупанты требовали от них, чтобы те спели российский государственный гимн.

"Вот так российские военные развлекались. Вот такую безнаказанность они испытывали. Вот что происходит в Украине сейчас. 2022 год", – резюмировал Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Португалии

Напомним, 21 апреля Бородянку посетили премьер Дании Мэтте Фредериксен и премьер Испании Педро Санчес, и заверили, что "не оставят Украину один на один".

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