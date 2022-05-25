Убийца, на которого охотился уголовный розыск: кем был отец Ильи Кивы

Убийца, на которого охотился уголовный розыск: кем был отец Ильи Кивы

Владимир Кива, отец экс-нардепа Ильи Кивы, известен убийством милиционера молотком. Мужчину разыскивали по всему Советскому Союзу.

Долгие поиски преступника продолжались из-за его умения маскироваться.

Об этом в эфире проекта "Нічна варта" на "1+1" рассказал журналист Евгений Плинский.

"Илья Кива тщательно скрывает информацию о своей семье. Особенно неприятные публичные упоминания фильма "Маска смерти" Леонида Каневского, который вышел на экраны в 2014-м году", – рассказал журналист.

Преступник Владимир Кива скрывался по всему СССР. Его поймали в грузинском Тбилиси, после чего преступник был расстрелян по решению суда. Долгие поиски продолжались из-за того, что следователи каждый раз теряли Киву-старшего из вида из-за его удачного умения маскироваться.

"Талантом маскироваться и перекрашиваться известен и его сын – Илья Кива", – добавил Плинский.

Он напомнил, как с началом российско-украинской войны Кива стал известен общественности из-за его участия в деятельности движения "Правый сектор", а также – его резкие высказывания в адрес оккупационного режима России.

"Но в какой-то момент произошел перелом, когда Кива из громкого патриота и националиста перемаскировался в приспешника Виктора Медведчука", – заявил журналист

Когда детали преступной жизни Владимира Кивы начали просачиваться в прессу, фильм "Маска смерти" начали удалять из публичного доступа.

Молотком убивал людей: кем является отец предателя Ильи Кивы

Напомним, следователи ДБР закончили расследование по Илье Киве за антиукраинские действия и 10 мая обвинительный акт направили в суд.

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