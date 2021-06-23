Убийцы журналиста Хашогги прошли боевую подготовку в США - СМИ

Сотрудники спецслужб прошли боевую подготовку, по условиям контракта, одобренного Госдепартаментом.

Четверо саудовцев, которые участвовали в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Полиция так и не смогла найти его тело.

Об этом информирует электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания, сотрудники спецслужб королевства прошли боевую подготовку в Соединенных Штатах Америки, по условиям "контракта, одобренного Госдепартаментом".

Согласно информации СМИ, подготовку четырех саудовцев проводила охранная компания Tier 1 в Арканзасе. По заявлению компании, подготовка включала в себя стрельбу, противодействие атаке и предназначалась для обеспечения более надежной охраны и защиты саудовских лидеров. Один человек, знакомый с обучением, заявил, что помимо этого саудовцев обучали слежке и ближнему бою.

Госдепартамент США выдал лицензию компании Tier 1 на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии в 2014 году.

Исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит охранная компания, подтвердил информацию о прохождения обучения. Но подчеркнул, что не имеет никакого отношения к убийству журналиста.

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Как сообщалось, 59-летнего Хашогги убили 2 октября 2018 года в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, когда тот пошел туда, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в ведомство не пустили и через пять часов ожидания ей сообщили, что журналист уже покинул здание.

У Хашогги были давние связи с королевской семьей Саудовской Аравии, но он критически писал о нынешнем правительстве и наследном принце Мухаммеде ибн Салмане Аль Сауде.

Впоследствии наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, потому что оно произошло в период его управления государством. Однако он заявил, что о преступлении не знал.

В прошлом году в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к жестокому убийству Джамаля Хашогги. Кроме того, суд вынес приговор восьми лицам за их участие в преступлении, приговорив их к заключению на сроки от 7 до 20 лет.

Турция считает, что от тела журналиста Хашогги избавились с помощью химического растворителя

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