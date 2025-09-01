- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 634
- Время на прочтение
- 1 мин
Убийство Андрея Парубия: что известно о задержании подозреваемого
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве народного депутата Андрея Парубия. По данным следствия, покушение было тщательно подготовлено, а уже через 36 часов после преступления вероятного исполнителя удалось задержать.
По делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия правоохранители вышли на след подозреваемого менее чем через сутки после преступления.
Собрали для вас все подробности задержания предполагаемого убийцы.
Он был задержан в Хмельницкой области, сообщили в СБУ и Нацполиции.
По данным следствия, покушение на парламентария готовилось заранее . Исполнитель изучал график передвижений потерпевшего, прокладывал маршруты и планировал пути побега.
Министр внутренних дел Игорь Клименко и глава СБУ Василий Малюк доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании. Глава государства подчеркнул, что все обстоятельства этого преступления должны быть выяснены, а правоохранители действуют оперативно и слаженно.
« Есть первые показания подозреваемого . Сейчас проводятся безотлагательные следственные действия по установке всех деталей», – сообщил Зеленский.
В настоящее время продолжается активное расследование. О дальнейших шагах правоохранители обещают информировать по отдельности.
Напомним, в субботу, 30 августа, на улице академика Ефремова во Львове Андрея Парубия застрелил неизвестный, одетый как курьер службы Glovo.
ТСН.ua собрал ключевые факты о жизни и политической карьере Андрея Парубия.